Инвестиции в основной капитал в КБР выросли до 35,5 млрд рублей в 2018 году

НАЛЬЧИК, 21 марта. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в 2018 году выросли на 6,2% и составили 35,5 млрд рублей, сообщил в четверг глава республиканского Минэкономразвития Борис Рахаев на годовой коллегии ведомства.

"Инвестиции в основной капитал - важнейший показатель деятельности всех органов власти и государственной, и муниципальной, - и из всех источников в 2018 году он составил 35,5 млрд рублей (на 6,2% выше, чем показатель 2017 года)", - сказал он.

В 2018 году объем валового регионального продукта (ВРП) оценивался на уровне 140,7 млрд рублей, что она 1,1% выше уровня 2017 года. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности составил 36,4 млрд рублей, валовое производство продукции сельского хозяйства - 46,9 млрд рублей.

Оборот розничной торговли за отчетный период в КБР сложился в объеме 128,8 млрд рублей и вырос по сравнению с 2017 годом на 2%.

Среднемесячная заработная плата в 2018 году в целом по республике составил 25 тыс. 186 рублей, что превышает уровень предыдущего года на 6,8%.

"Мы, практически, выполнили все макроэкономические показатели за исключением показателя связанного с индексом промышленного производства", - добавил Рахаев, не уточнив причины.