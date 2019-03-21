Госдума приняла в I чтении проект, меняющий процедуры закупок по организации отдыха детей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий особенности осуществления закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Документ был внесен группой депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Неверовым.

Законопроект устанавливает одну форму закупки в детские лагеря - конкурс с ограниченным участием. Соответствующие изменения вносятся в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Документ обязывает заказчиков осуществлять закупки соответствующих услуг исключительно путем проведения конкурса с ограниченным участием и конкурса с ограниченным участием в электронной форме для обеспечения участия в закупках услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению лиц, обладающих необходимым уровнем квалификации и предлагающих наилучшие условия исполнения контрактов. На сегодняшний день действует общая норма законодательства о контрактной системе, где главным критерием при определении организации при проведении конкурсов является цена.

"На сегодняшний день есть общие правила 44 федерального закона - кто угодно может участвовать в конкурсе и выигрывает тот, кто заявил меньшую цену. Принималась в свое время эта норма для того, чтобы таким образом пресекать коррупцию, какие-то откаты и тому подобные преступления", - сказал журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Однако, как подчеркнул парламентарий, в результате стало страдать качество: "Выигрывают те, кто дает наиболее дешевую цену, зачастую экономя на элементарных услугах, которые должны были быть оказаны детям". Поэтому законопроект предполагает, что участие в конкурсе могут принимать только те фирмы, которые доказали свою состоятельность, способность обеспечивать необходимую безопасность детей, медицинский уход, качественное и здоровое питание, воспитание. "Это называется конкурс с ограниченным участием", - пояснил Исаев.

Законопроект был подготовлен во исполнение поручения президента РФ о необходимости обеспечить разработку законодательных и иных нормативно-правовых актов, предусматривающих осуществление закупок и услуг по организации отдыха и оздоровления детей путем проведения конкурса с ограниченным участием. В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

Госдума проанализирует процедуры госзакупок

"Законопроектом вводится правило, что закупки услуг по организации детского оздоровительного отдыха можно будет осуществлять только путем проведения конкурса с ограниченным участием. Это значит, что поставщики должны будут пройти предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь - организации безопасного отдыха и высокого качества предоставляемых услуг", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что "недопустимо, чтобы безопасностью и здоровьем детей пренебрегали ради экономической выгоды, закупая услуги у тех, кто предлагает самую низкую цену".

Володин напомнил, что накануне в нижней палате парламента была сформирована рабочая группа по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. "Ее задача - комплексно, с участием представителей региональных и городских властей, экспертов проанализировать, какие еще корректировки нужны в закон о госзакупках, в том числе в части повышения их качества и прозрачности". "Законопроект о закупках услуг для детских учреждений должен быть принят в ближайшее время, поскольку приближаются летние каникулы и отдых наших детей должен быть организован на качественном уровне", - резюмировал Володин.