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"Южмаш" не получал от S7 Space сообщений о прекращении контракта на поставку ракет "Зенит"

Ракета-носитель "Зенит" Сергей Казак/ТАСС
Описание
Ракета-носитель "Зенит"
© Сергей Казак/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Украинское предприятие "Южмаш" (производитель ракет-носителей "Зенит") не получало от российской частной компании S7 Space сообщений о прекращении контракта на поставку ракет "Зенит". Производитель этих ракет не собирается сам инициировать расторжение контракта, говорится в сообщении на сайте "Южмаша".

"В настоящее время "Южмаш" не имеет официальных сообщений от заказчика (S7 Space - прим. ТАСС) относительно предполагаемого прекращения контракта. Со своей стороны "Южмаш" не намерен выступать инициатором в этом вопросе", - говорится в сообщении.

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