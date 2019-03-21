"Южмаш" не получал от S7 Space сообщений о прекращении контракта на поставку ракет "Зенит"

ТАСС, 21 марта. Украинское предприятие "Южмаш" (производитель ракет-носителей "Зенит") не получало от российской частной компании S7 Space сообщений о прекращении контракта на поставку ракет "Зенит". Производитель этих ракет не собирается сам инициировать расторжение контракта, говорится в сообщении на сайте "Южмаша".

"В настоящее время "Южмаш" не имеет официальных сообщений от заказчика (S7 Space - прим. ТАСС) относительно предполагаемого прекращения контракта. Со своей стороны "Южмаш" не намерен выступать инициатором в этом вопросе", - говорится в сообщении.