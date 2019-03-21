Якутия увеличила расходы бюджета до 213,8 млрд рублей

ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Расходная часть бюджета Якутии на 2019 год увеличена на 11,6 млрд рублей - до 213,8 млрд рублей, дополнительные средства направлены на субсидии в сфере ЖКХ, энергетики и авиации. Поправки в закон о бюджете одобрили депутаты Госсобрания республики сразу в двух чтениях, сообщил в четверг ТАСС спикер парламента Петр Гоголев.

"Общий объем расходов в 2019 году увеличивается на 11,6 млрд рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений на 1,9 млрд рублей, из них на 1,7 млрд рублей за счет федеральных средств. Расходная часть бюджета составит 213,8 млрд рублей", - сказал он.

По словам спикера парламента, дефицит бюджета республики в 2019 году составит 9,9 млрд рублей, при этом размер дефицита на 2020-2021 годы не меняется.

Гоголев добавил, что дополнительные расходы связаны с субсидиями в сфере энергетики и ЖКХ (1,5 млрд рублей), авиакомпании "Якутия" (1,7 млрд рублей). Кроме того, на республиканскую доплату малоимущим пенсионерам направлено около 2,5 млрд, 250 млн рублей составит региональное софинансирование строительства кардиологического диспансера в Якутске.