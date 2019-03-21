Кабмин поддержал усиление ответственности за препятствие в выборе зарплатного банка

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроекты об усилении ответственности работодателей, препятствующих праву работника на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

"Законопроекты направлены на недопущение воспрепятствования работодателем осуществлению работником гарантированного Трудовым кодексом права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата", - приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

Законопроекты были одобрены в четверг на заседании правительства России и поддержаны всеми сторонами российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно действующему законодательству, работник имеет право заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. Каких-либо штрафных санкций за препятствие работодателя на смену зарплатного банка сейчас нет.

Разработанные Минтрудом законопроекты предусматривают увеличение срока предупреждения работодателя с 5 до 15 дней, а также введение административной ответственности за препятствие работодателя на осуществление смены зарплатного банка - штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 до 5 тыс. рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

"Таким образом, законопроекты обеспечивают баланс права работника на выбор кредитной организации и обязанности работодателя выплаты заработной платы", - отметил Топилин.