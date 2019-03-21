Минсельхоз выступает за создание нового союза экспортеров зерна или изменение старого

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России рассматривает альтернативные варианты объединения российских экспортеров зерна: либо создание нового союза экспортеров, либо серьезное переформатирование действующего. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Мы сейчас работаем с основными игроками на этом рынке. Мы планировали создать новый союз, но, тем не менее, сейчас идут консультации: либо будет создан новый союз, либо будет переформатирован старый, переформатирован серьезно, вплоть до замены учредителей и замены руководства", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, в какой степени проработки находится инициатива по созданию нового союза экспортеров зерна.

"Соответственно, нам необходимо, чтобы были учтены все интересы основных игроков, но при этом нам нужно, чтобы союз работал с Минсельхозом и в обязательном порядке учитывал все потребности, которые есть на внутреннем рынке зерна", - добавил министр.

Он подчеркнул, что именно исходя из этих принципов будет формироваться работа.

Ранее в феврале Патрушев говорил, что Минсельхоз инициирует создание нового союза экспортеров зерна в России для того, чтобы лучше понимать тенденции и запросы рынка. Предполагалось, что союз будет создан к апрелю текущего года.

В настоящее время ведущие операторы зернового рынка объединены в некоммерческую организацию - Национальную Ассоциацию экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), которая была создана в марте 2011 года.

Согласно прогнозам Минсельхоза, экспортный потенциал зерновых остается в этом сезоне на уровне 42 млн тонн, в том числе 37 млн тонн пшеницы, что позволит сохранить необходимые запасы для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Формированием планов на следующий сельхозгод Минсельхоз совместно с экспортерами займется в апреле 2019 года.