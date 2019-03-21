Власти КБР сообщили, что внешнеторговый оборот республики вырос в 2018 году на 11,7%

НАЛЬЧИК, 21 марта. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарии (КБР) за 2018 год составил $104 млн, увеличившись на 11,7% по сравнению с годом ранее, сообщил в четверг министр экономического развития республики Борис Рахаев на годовой коллегии ведомства.

"В 2018 году заметно вырос внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности, он составил $104 млн 170 тыс., относительно 2017 года внешнеторговый оборот возрос на 11,7%", - сказал он.

В сфере внешнеэкономической деятельности республика поддерживает торговые отношения на региональном уровне с 59 странами, при этом операции по экспорту осуществлялись с 33 странами, отметил он. "Наиболее значимые для нас рынки и страны - это Грузия и Испания, из стран СНГ - Армения, Казахстан, Украина, Азербайджан и Киргизия. Эти страны имеют заметную долю экспорта нашей республики", - добавил министр.

По его оценке, немалую роль в активизации внешнеторговой деятельности сыграл созданный в республике Центр поддержки экспорта. "При деятельности его сотрудников заключены экспортные контракты с партнером из Узбекистана, Казахстана, Ирана, Азербайджана, ОАЭ на сумму 67,9 млн рублей, общий объем подержанного экспорта в 2018 от деятельности регионального центра составил 153,1 млн рублей", - резюмировал он.