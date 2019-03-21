Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Важно, чтобы ситуация на внутреннем рынке оставалась сбалансированной, конечно, люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен", - сказал он, открывая совещание по развитию рынка нефти и нефтепродуктов.

Глава правительства напомнил о ранее принятых решениях, в частности, о подписании соглашения между Федеральной антимонопольной службой, Минэнерго и ведущими нефтяными компаниями по стабилизации цен, а также о продолжении ежедневного мониторинга цен и объемов реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. Премьер также упомянул о том, что с 1 января 2019 года в рамках завершения налогового маневра введен возвратный акциз на переработанную нефть, за счет которого нефтеперерабатывающим заводам компенсируется часть разницы между стоимостью нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортной ценой.

"Все эти меры позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов и она таковой остается, но совсем скоро, с 1 апреля, срок действия соглашения с нефтяными компаниями истекает", - подчеркнул Медведев. - Нам нужно определиться с дальнейшими шагами, что необходимо сохранять, что сохранять не следует, особенно с учетом предстоящего сезонного спроса на моторное топливо".

Медведев напомнил, что Россия занимает одно из лидирующих мест на нефтяном рынке: по итогам 2018 года РФ заняла второе место по экспорту и третье место по добыче. Премьер также обратил внимание на тот факт, что нефтяной сектор по-прежнему обеспечивает значительную часть доходов бюджета, несмотря на диверсификацию и рост доли несырьевых доходов.