Акимов: правительство не принимало решение о перераспределении средств с проекта ВСМ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство пока не приняло никаких решений относительно возможности перераспределения 112 млрд рублей, предусматривавшихся на проект ВСМ "Москва - Казань", на финансирование проекта по сооружению терминала СПГ "Утренний", заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Ранее газета РБК со ссылкой на источник сообщила, что Минфин России выступил с предложением перераспределить 112 млрд рублей, предусмотренных на строительство участка высокоскоростной магистрали Москва - Казань холдинга РЖД, на проект "Новатэка" - терминал "Утренний" для завода "Арктик СПГ - 2".

"Нет такого решения, а идеи разные. Нет смысла обсуждать, потому что это только идеи. Есть документ, есть доклад правительства, согласованный с председателем правительства, в отношении реализации этого проекта [проекта строительства ВСМ]", - сказал Акимов.

Он напомнил, что существует поручение о подготовке доклада президенту о целесообразности реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали. "И это не отрицает того, что средства, недостающие средства необходимо будет изыскивать на терминал "Утренний". Это правда. И его надо реализовывать, как и все проекты, обеспечивающие деятельность по транспортировке сжиженного природного газа", - добавил Акимов.

Аикмов 14 марта сообщил журналистам, что Минфин пока сомневается в обоснованности строительства участка ВСМ Москва - Нижний Новгород, судьбу проекта решит президент РФ в ближайшие недели.

Строительство ВСМ предусмотрено проектом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Согласно плану развития магистральной инфраструктуры, первый участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода стоимостью более 620 млрд рублей может быть введен в эксплуатацию до 2024 года. Общий объем инвестиций в ВСМ Москва - Казань Минтранс РФ оценивает в 1,7 трлн рублей.