Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Рост ВВП России в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом выражении с 0,7% в январе благодаря росту промышленного производства, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".

В нем отмечается, что наибольший вклад в улучшение динамики ВВП в феврале внес рост промышленного производства, ускорившийся на фоне устойчивого расширения выпуска в добывающем секторе и восстановления динамики обрабатывающих отраслей. По оценке Минэкономразвития, прирост промпроизводства в феврале составил 4,1% в годовом выражении против 1,1% в январе.

"В целом февральские данные позволяют говорить о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий Минэкономразвития", - указывается в докладе.

Годовой прирост обрабатывающей промышленности в феврале оценивается в 4,6% (в январе - 1,1%), что обусловлено улучшением ситуации в отраслях с наибольшей волатильностью выпуска продукции. Так, спад в машиностроительном комплексе в феврале замедлился до 1,5% с 17,6% в январе, темпы роста в металлургии ускорились до 8,8% (0,9% в январе), а выпуск нефтепродуктов возрос на 5,2% (1,1% в январе). Пищевая промышленность, деревообработка, химическая отрасль и производство стройматериалов сохраняют положительную динамику.

Рост добывающей отрасли в феврале ускорился до 5,1% в годовом выражении по сравнению с 4,8% в январе. Нефтяная отрасль продолжает демонстрировать устойчивый рост (на 3,3% в годовом выражении в феврале и 3,4% в январе), ее уровень все еще превышает показатели соответствующих месяцев 2018 года. Однако в абсолютном выражении добыча нефти сокращается в результате выполнения РФ соглашения ОПЕК+, отметили в Минэкономразвития.