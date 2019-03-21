В Тверской области разработают концепцию развития IT-индустрии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Тверской области разработает концепцию развития в регионе IT-индустрии. Она будет включать работу по совершенствованию образования профильных специалистов, предоставление льгот и субсидий для IT-компаний и создание специализированного технопарка, сообщается на сайте правительства Тверской области.

В четверг на встрече с представителями бизнеса, работающего в сфере информационных технологий, губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил с инициативой разработать концепцию развития IT-индустрии в регионе, не уточнив сроки разработки документа.

"Для нас сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики в регионе по разным направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, отрасли строительства, дорожного хозяйства. Кроме того, развитие IT-индустрии даст региону создание новых высокотехнологичных рабочих мест во внебюджетной сфере", - приводятся в сообщении слова Рудени.

С 2019 года на территории Тверской области началась модернизация системы профобразования, которая предполагает создание десяти производственно-образовательных кластеров, в том числе в сфере информационных технологий. Представители IT-бизнеса будут участвовать в проекте, развивая сотрудничество со школами, ссузами и вузами. Одной из площадок совместной работы, как предполагается, станет детский технопарк "Кванториум", с которым уже сотрудничают некоторые компании.

Министерству экономического развития Тверской области губернатор поручил проработать создание эффективной системы развития и поддержки IT-бизнеса. В частности, представители отрасли предложили ввести региональные льготы и субсидии для IT-компаний. Кроме того, в регионе планируется открыть специализированный IT-технопарк. Это позволит обеспечить необходимой инфраструктурой стартап-проекты и действующие компании.

Также обсуждается развитие в области электронной системы предоставления услуг гражданам с использованием информационных технологий в туризме, телемедицине, информационной безопасности, а также систем 112 и "Безопасный город", современных средств мониторинга пожарной обстановки, использование технологий дополненной реальности в различных сферах.