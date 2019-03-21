Мощности петербургского завода по переработке мусора увеличат в пять раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербурге ГУП "Завод МПБО-2" намерен вложить около 20 млрд рублей в расширение производственных мощностей единственного в регионе мусороперерабатывающего завода с 420 тыс. до порядка 2 млн т отходов в год к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя городского комитета по благоустройству Кирилл Пащенко в кулуарах XIX Международного форума "Экология большого города".

"В соответствии с программой модернизации завода по переработке мусора предприятие "Завод МПБО-2" планирует вложить около 20 млрд рублей на увеличение производственных мощностей к 2024 году до 2 млн т отходов в год. Приступить к разработке предпроектной документации планируется после вступления в работу регионального оператора "Завод МПБО-2" (с 1 января 2020 года - прим. ТАСС)", - сказал Пащенко.

Компания намерена нарастить перерабатывающие мощности в каждой из двух производственных площадок до 1 млн т в год. Основной филиал предприятия расположен в городском поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области, второй промышленный комплекс - "Опытный Завод по механизированной переработке бытовых отходов" - работает на юге Санкт-Петербурга. Инвестиции направят на модернизацию технологии аэробного компостиорования (промышленная технология обезвреживания бытовых отходов) и строительство новых сортировочных комплексов, которые будут осуществлять прием, переработку и обеззараживание отходов, отметил Пащенко. Он допустил возможность создания на территории предприятий новых мощностей для вторичной переработки отсортированного пластика.

Предприятие "Завод МПБО-2" перерабатывает отходы IV-V классов опасности путем утилизации и обезвреживания. С 1 января 2020 года компания будет отвечать за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов. Ежегодно на территории Петербурга образуется около 1,7 млн т отходов, из которых 66% размещается на полигонах Ленинградской области.

Как следует из целей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", долю обезвреженных, утилизированных, обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме образующихся отходов Санкт-Петербурга планируется увеличить с 20% в 2019 году до 48,7% к 2024 году.

XIX Международный форум "Экология большого города" является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе конгрессно-выставочным мероприятием в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Мероприятие проходит с 20 по 22 марта. Особое внимание деловая программа форума обращает на реализацию нацпроекта "Экология" в Санкт-Петербурге.