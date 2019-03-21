Власти Татарстана считают, что санкции США не повлияют на работу Зеленодольского завода

КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана не видят в ведении США рестрикций в отношении Зеленодольского судостроительного завода им. А. М. Горького рисков, которые могут оказать влияние на стабильность работы предприятия. Об этом в четверг ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Соединенные Штаты ужесточили 15 марта антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Мы не видим в введении этих санкций каких-то рисков, которые могут как-то повлиять на стабильность предприятия в целом", - сказала собеседница агентства.

15 марта в санкционные списки попали заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр- адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель председателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. Вашингтон ввел рестрикции против российских компаний "Концерн "Океанприбор", "Завод "Фиолент", "Судокомпозит", "Новые проекты", "Консоль- Строй", "Звезда", Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А. М. Горького. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело, члены экипажа были арестованы.

О предприятии

АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России. В 2015 году оно отметило 120-летие своей промышленной деятельности. По данным с официального сайта организации, за годы своей истории завод построил свыше 1,5 тыс. морских и речных судов, в том числе около 600 военных.