Источники: спрос на евробонды России достиг $5,5 млрд

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спрос на евробонды РФ, номинированные в долларах, достиг $5,5 млрд, ориентир доходности снижен до 5,25-5,125%, сообщили ТАСС источники в банковских кругах.

"Спрос на евробонды РФ в долларах составил $5,5 млрд, на бонды, номинированные в евро - €2,5 млрд", - отметил собеседник агентства, комментируя промежуточные итоги размещения.

Ориентир доходности по новому выпуску в долларах был снижен с 5,5% до 5,25-5,125%, по евробондам в евро - с 2,625% до 2,37-2,5%.

21 марта Минфин РФ начал размещение нового суверенного выпуска еврооблигаций сроком на 16 лет, номинированных в долларах. Также ведомство доразмещает еврооблигации в евро с погашением 2025 года. Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Объем размещения будет определен по итогам закрытия книги заявок. В бюджете на текущий год на внешние заимствования заложено $3 млрд.