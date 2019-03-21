Комитет Госдумы одобрил ратификацию поправок в Конвенцию и протокол по налогам с Австрией

МОСКВА, 21 марта /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать изменения в Конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокол к ней между РФ и Австрией, подписанные в Москве 13 апреля 2000 года. Комитет является соисполнителем по проекту документа.

Необходимость внесения изменений вызвана "изменившимися условиями экономической деятельности, изменениями законодательства о налогах и сборах как в России, так и в Австрии, развитием двусторонних экономических связей и международных тенденций в области налогообложения, в частности, касающихся обмена информацией и борьбы со злоупотреблениями", говорится в пояснительной записке.

Протокол приводит в соответствие с Налоговым кодексом РФ названия российских налогов, на которые распространяется Конвенция. Для организаций, задействованных в двусторонних российско-австрийских инвестиционных отношениях, уточняются положения об установлении 5%-ной ставки налога на дивиденды у источника (при условии владения не менее 10% капитала компании, выплачивающей дивиденды), что позволит применять ее не только в отношении крупных, но также средних и малых компаний. Данная статья также дополнена положениями, позволяющими облагать у источника выплаты доходы по паям паевых инвестиционных фондов, включая фонды недвижимости.

Новые нормы позволят осуществлять налогообложение доходов от отчуждения акций компаний или аналогичных прав в компании, более 50% стоимости которых представлено недвижимым имуществом, в том из двух государств, где расположено такое недвижимое имущество. Статья 26 Конвенции "Обмен информацией" приводится в соответствие требованиям ОЭСР, G20 и Глобального форума по транспарентности и обмену налоговой информацией, которые позволяют РФ повысить эффективность обмена налоговой информацией между налоговыми органами России и Австрии по налогам любого вида и рода, включая косвенные. Так, протокол не позволяет отказать в предоставлении информации, запрашиваемой одним из двух государств, только на основании отсутствия заинтересованности в такой информации у другого государства для собственных налоговых целей, а также на основании того, что такой информацией располагают банки и иные кредитные организации, номинальные держатели, агенты, доверительные управляющие или если такая информация относится к правам владения каким-либо лицом.

Протокол содержит положения, соответствующие требованиям Плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS), ограничивающие злоупотребления: резиденту одного государства не предоставляются в другом льготы и преимущества, устанавливаемые Конвенцией в виде снижения налоговой ставки или освобождения от уплаты налогов, в случае если одной из основных целей такого резидента было получение льгот.

"Протокол будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Австрийской Республикой, привлечению взаимных инвестиций", - говорится в пояснительной записке.