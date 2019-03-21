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Приднестровье потеряло в 2018 году 1,2% ВВП из-за санкций со стороны Украины

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский также сообщил о снятии украинских санкций с "Молдавского металлургического завода"

КИШИНЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский приветствовал решение Украины вывести из-под санкций "Молдавский металлургический завод", который является одним из крупнейших предприятий непризнанной республики. Об этом сообщает в четверг пресс-служба приднестровского лидера.

"Только за прошлый год из-за санкций, наложенных на "Молдавский металлургический завод" (ММЗ), мы потеряли 1,2% ВВП. Это очень серьезная сумма, - цитирует пресс-служба Красносельского. - Я рад, что нас услышали, разобрались в конечном итоге. Указом президента Украины санкции с ММЗ сняты".

Лидер Приднестровья выразил уверенность, что решение данной проблемы приведет к оздоровлению металлургической промышленности Приднестровья. "Думаю, что благодаря этому решению будет увеличен выпуск продукции. И самое главное, появятся хорошие перспективы для дальнейшего взаимодействия с Украиной", - отметил он.

Санкции в отношении ММЗ были введены указом президента Украины 21 июня 2018 года. До 2015 года завод принадлежал российской компании "Металлинвест", которая передала его в собственность правительства Приднестровья.

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