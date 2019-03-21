Минкавказ представит инвестпотенциал регионов СКФО на выставке "Арабия-Экспо"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа совместно с институтами развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) организует на международной выставке "Арабия-Экспо" экспозицию, на которой будет представлен инвестиционный и туристический потенциал субъектов СКФО. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минкавказа.

Международная выставка "Арабия-Экспо 2019" пройдет в Москве 8-10 апреля. Как ожидается, в выставке примут участие представители 22 стран арабского мира и 85 регионов РФ.

"В рамках выставки Минкавказ России совместно с институтами развития СКФО организует экспозицию объединенного выставочного стенда с представлением инвестиционного и туристического потенциала регионов Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

В Минкавказе считают, что мероприятие поможет расширить диалог с арабскими странами. "Участие в этом представительском форуме позволит установить долгосрочный контакт с арабскими государствами и выйти на новые перспективные международные рынки", - привели в пресс- службе слова директора департамента инвестиционных проектов Минкавказа Сослана Абисалова.