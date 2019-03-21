Соглашение с нефтяниками о цене на топливо продлят на II квартал

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке на II квартал 2019 года, однако ряд обязательств будет скорректирован. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Он пояснил, что продление соглашения необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования - лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. "Что касается лицензирования экспорта, то это решение мы не можем принять самостоятельно, это нужно принимать в рамках ЕАЭС. Поэтому это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС. На этот период, пока мы разрабатываем этот механизм, пока он не вступит в действие, [принято решение] на один квартал продлить еще раз соглашение с нефтяниками о стабилизации цен", - сказал Козак.

Вице-премьер отметил, что параметры соглашения могут быть уточнены, в том числе в части обязательств по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина. По словам Козака, совещание с нефтяниками, где будут обсуждаться новые механизмы регулирования топливного рынка и корректировка обязательств по соглашению и демпфирующего механизма, состоится на следующей неделе.

Козак отметил, что правительство сохраняет за собой право введения заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов в случае массового нарушения нефтяниками соглашения о стабилизации цен на топливо. При этом он рассчитывает на поддержку нефтяных компаний.

"Если будут массовые нарушения, то других вариантов нет, кроме как заградительные пошлины", - сказал Козак.

Вице-премьер также добавил, что правительство скорректирует ценовую формулу в обратном акцизе на нефть с демпфирующей надбавкой, чтобы уменьшить потери нефтяников от поставок топлива на внутренний рынок.

"Мы договорились с учетом практики применения механизма обратного акциза (с демпфирующей компонентной - прим.ТАСС) несколько его уточнить, сделать его чуть более справедливым. Та ситуация, которая сложилась по точке отсечения цены на бензин, - понизим ее с 56 тыс. рублей за тонну до 51 тыс. рублей (по бензину - прим.ТАСС)", - сказал Козак. Цена дизельного топлива будет откорректирована дополнительно.

Вице-премьер также отметил, что власти постараются избежать применения заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов в случае сохранения высокой экспортной альтернативы.

В новость внесены изменения (17:49 мск) - добавлены дополнительные высказывания Дмитрия Козака