"Почта Банк" открыл более 130 точек обслуживания в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 марта. /ТАСС/. "Почта Банк" на сегодня в Дагестане открыл более 130 точек обслуживания в 30 районах и городах республики. Об этом ТАСС сообщил в четверг президент - председатель правления ПАО "Почта Банк" Дмитрий Руденко по итогам встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым в Махачкале.

"В Дагестане у нас сейчас 136 точек присутствия. Поскольку формат "Почта Банка" предусматривает в основном открытие на базе отделений "Почты России", а всего в Дагестане 438 почтовых отделений, то можно сказать, что 30% из них уже с "Почта Банком", - сказал Руденко.

Кроме того, по его словам, у "Почта банка" в республике есть два собственных клиентских центра. "Мы сейчас обсуждали, что хотим еще открывать. И у нас активно развивается программа присутствия банка в МФЦ, сейчас мы представлены уже в двух МФЦ в республике и хотим двигаться в этом направлении дальше", - сообщил собеседник агентства.

Руденко отметил, что "Почта Банк" с точки зрения покрытия - "самый представленный банк" в Дагестане. "Мы находимся в 30 районах из 41, таким охватом ни один банк не может похвастаться. Наша технология это позволяет", - пояснил он. Он отметил, что услуги "Почта Банка" постепенно дойдут до каждого отделения "Почты России".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана, на сегодня сеть "Почта Банка" имеется в 85 населенных пунктах республики, банкоматно-терминальная сеть достигла 228 устройств, включая 11 банкоматов банка ВТБ, в которых также можно без комиссии снять наличные с карты или пополнить счет. Клиентами банка в республике стали порядка 9 тыс. человек.

В апреле 2017 года в Махачкале открылось первое отделение "Почта Банка" на Северном Кавказе. Сообщалось, что "Почта Банк" появится в Дербенте, Избербаше и еще примерно 20 населенных пунктах Дагестана. По итогам 2018 года "Почта банк" открыл 18 тыс. точек обслуживания в 83 регионах РФ. Более 80% из них располагаются в почтовых отделениях в небольших городах и сельской местности. Число клиентов банка в 2018 году достигло 10 млн человек. К 2023 году банк планирует нарастить клиентскую базу до 21 млн человек и войти в топ-3 ведущих банков России по этому показателю.