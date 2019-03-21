Суд Англии приостановил разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Британский суд приостановил 15 марта 2019 года производство по делу о приведении в исполнение и признании в Англии и Уэльсе решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по рассмотрению спора между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транзите газа. Об этом сообщает российский газовый холдинг.

"Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция), - отмечается в сообщении. Также добавляется, что "Газпром" продолжит защищать свои права.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал.

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена.

В июне 2018 года британский суд по просьбе "Нафтогаза" исполнил распоряжение об аресте активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе. Однако в сентябре приказ отменили взамен на обязательство "Газпрома" не отчуждать акции Nord Stream AG до завершения в суде Англии слушаний по разбирательству о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского суда о транзитном контракте.