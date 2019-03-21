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Президент Ливана не видит препятствий на пути развития отношений Бейрута и Москвы

Мишель Аун положительно оценил участие российских компаний в развитии нефтяной отрасли страны

БЕЙРУТ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун не видит никаких препятствий для развития торгово-экономических отношений с Россией. Об этом накануне своего официального визита в Москву 25-26 марта он заявил в интервью корреспондентам российских агентств, аккредитованным в Бейруте.

"В ходе предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным мы обсудим двустороннее сотрудничество в различных областях, - сказал он. - Ничто не может помешать нашему взаимовыгодному партнерству с Россией".

Глава государства положительно оценил участие российских компаний "Роснефть" и "Новатэк" в развитии нефтяной отрасли страны. По его словам, российские компании работают в Ливане, потому что их предложения были "выгодными и оптимальными".

"У нас крепкие связи с Россией на протяжении всей истории, они были хорошими еще при Советском Союзе, несмотря на острое противостояние в тот период между Москвой и Вашингтоном", - добавил Аун.

Теги
ЛиванРоссияАун, Мишель
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