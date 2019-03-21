Выручка концерна "Калашников" выросла на 280% в 2018 году

ИЖЕВСК, 21 марта. /ТАСС/. Выручка АО "Концерн "Калашников" (входит в группу компаний "Калашников") в 2018 году составила более 17 млрд рублей и возросла на 280% по сравнению с 2017 годом, следует из данных, опубликованных в четверг на официальном сайте предприятия.

"По результатам 2018 года выручка производственной площадки составила 17,1 млрд рублей, (+280% к результату 2017 года), получена чистая прибыль в размере 175 млн рублей", - говорится в аналитической записке к раскрытию отчетности за минувший год.

В документе отмечается, что динамика финансовых показателей отражает рост производственной программы, направленной на исполнение выросшего государственного оборонного заказа и поставок по линии военно-технического сотрудничества, включая автоматы двухсотой серии и АК12, робототехнические устройства, беспилотные летательные аппараты и другие новейшие образцы вооружений.

В состав группы компаний "Калашников" входят АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод"; судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской Верфи" и "Верфи братьев Нобель", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, НПО "Молния" и ряд других.