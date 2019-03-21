Власти Адыгеи обещают создать условия для стратегического партнерства с Иорданией

МАЙКОП, 21 марта. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены создать все условия для выстраивания долговременного стратегического партнерства с Иорданией и совместной реализации перспективных проектов. Об этом сообщил в четверг глава региона Мурат Кумпилов в рамках встречи с послом королевства в РФ Амджадом Адайле.

"У нас много общих точек соприкосновения для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, мы заинтересованы в этом и будем создавать все условия для выстраивания долговременного стратегического партнерства, для совместной реализации перспективных проектов", - сказал Кумпилов.

По его словам, отношения между Адыгеей и Иорданией реализуются, в первую очередь, через большую адыгскую диаспору, проживающую в королевстве. Подобный формат взаимодействия с соотечественниками, как убежден Кумпилов, дополняет дипломатические отношения между Россией и Иорданией, установленные более 55 лет назад.

"В своих действиях мы ориентируемся на дружественный характер российско-иорданских связей, хорошие отношения между лидерами наших стран", - сказал глава Адыгеи, отметив, что возглавляемый им регион готов вносить свой вклад "в дальнейшее укрепление доверия между государствами и развитие многопланового взаимодействия".

В частности, продолжил Кумпилов, одним из перспективных совместных проектов может стать строительство современного частного многопрофильного медицинского центра. Данный вопрос в 2018 году обсуждался с прибывшими в Адыгею бизнесменами из Иордании - представителями адыгской диаспоры. Также среди сфер взаимодействия он назвал туризм, совместные проекты в промышленности и строительстве. Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в аграрно-промышленном комплексе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона, посол Иордании заявил о возможности поддержки инвесторов, желающих развивать отношения в этих сферах деятельности. При этом для ускорения процессов взаимодействия Адайле предложил активно использовать инструменты посольства по налаживанию дружеских и деловых связей. Кроме того, в рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества в образовательной сфере: в вузах Адыгеи высшее образование получают 18 студентов из Иордании.