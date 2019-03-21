Банки предложили отменить комиссии для кредитных организаций, обеспечивающих прием карт

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Кредитные организации предложили платежным системам отменить комиссию за эквайринг для банков, которые обеспечивают прием карт в торговых точках. Соответствующий пункт есть в протоколе по итогам заседания совета Ассоциации банков России на тему эквайринга, сообщил ТАСС председатель совета Анатолий Аксаков.

Ранее издание РБК сообщило о предложении платежным системам взимать комиссию за проведение безналичных платежей только с банка-эмитента (выпускает карты), а банк-эквайер (осуществляют прием карт в торговых точках) освободить от выплат.

"Было предложение рассмотреть, все это требует расчетов, будут дискуссии. Но да, в протоколе мы отразили, что есть такое предложение", - сказал Аксаков, уточнив, что протокол был направлен в правительство РФ.

Ранее Аксаков сообщил ТАСС, что по итогам заседания совета участниками рынка было принято решение выделить социально значимые группы товаров, на которые надо установить пониженный тарифы за эквайринг. Также предлагалось определить дорогостоящие группы товаров, по которым будет предельный размер комиссии.

Ранее правительство России поручило ЦБ РФ, Минфину, Минпромторгу и ФАС с участием отраслевых ассоциаций до 20 марта представить согласованные рекомендации по тарифам банков по эквайрингу в торговых сетях.