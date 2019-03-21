ЦБ направил в правительство предложения по снижению тарифов на эквайринг

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Банк России направил в правительство РФ предложения по регулированию тарифов на эквайринг. Предложения, выработанные совместно с банками, платежными системами, торгово-сервисными предприятиями и профильными ассоциациями, предполагают снижение тарифов в отношении социально значимых товаров и услуг и крупных покупок. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России организовал обсуждение вопросов в отношении эквайринговых комиссий со всеми заинтересованными сторонами: кредитными организациями, платежными системами, торгово-сервисными предприятиями, профильными ассоциациями, а также министерствами и ведомствами. В ходе встреч были выработаны и поддержаны в качестве первого этапа определения мер по снижению интерченджа предложения в отношении социально значимых товаров/услуг (услуги образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости). Данные предложения направлены в правительство", - отметил регулятор.

В Банке России также сообщили, что в целях развития безналичных платежей участники дискуссии продолжат обсуждение вопросов эквайринговой комиссии в рамках межотраслевой рабочей группы на площадке Ассоциации банков "Россия".

"Кроме того, участниками дискуссии была подтверждена необходимость развития и продвижения Системы быстрых платежей (СБП), в рамках которой планируется запустить оплату товаров и услуги, в том числе по QR-коду. Это будет способствовать, в том числе, снижению издержек предприятий", - отметил представитель регулятора.

15 марта в Банке России прошло совещание по банковским комиссиям, позднее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что министерство предлагает установить пониженный тариф по комиссиям за эквайринг для ряда сфер, в первую очередь, для социально значимых.

Председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков по итогам заседания совета 18 марта, где обсуждался вопрос банковской комиссии, сообщал ТАСС, что пониженные комиссии за эквайринг для ряда товаров могут быть введены раньше, чем 1 октября.

Ранее правительство России поручило ЦБ РФ, Минфину, Минпромторгу и ФАС с участием отраслевых ассоциаций до 20 марта представить согласованные рекомендации по тарифам банков по эквайрингу в торговых сетях.