Минфин во II квартале планирует разместить ОФЗ-н в новом формате

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минфин России планирует во втором квартале 2019 года приступить к размещению ОФЗ-н в новом формате - без комиссии банкам-агентам и со сниженной минимальной суммой покупки до 10 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.

"В связи с истечением 20 марта 2019 года периода размещения выпуска ОФЗ для физических лиц (ОФЗ-н) № 53003RMFS Министерство финансов Российской Федерации информирует о планируемом во втором квартале 2019 года начале размещения ОФЗ-н нового формата. В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам", - говорится в сообщении.

Эти расходы будет нести сам эмитент - Минфин России. Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 до 10 тыс. рублей. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.

Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов, среди которых будут Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. В дальнейшем покупка данных облигаций будет возможна и через отделения "Почта Банка".

По мнению Минфина России, указанные нововведения существенно повысят привлекательность ОФЗ-н для граждан, что будет способствовать увеличению объемов размещения этого инструмента.

До начала размещения ОФЗ-н модифицированного формата ОФЗ-н "старого" формата гражданам предлагаться не будут. Предъявление ОФЗ-н к выкупу, как и ранее, будет доступно владельцам через банки-агенты.