ВВП Украины по итогам 2018 года вырос до 3,3%

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2018 года достиг максимума после событий в стране в 2013-2014 годах и составил 3,3%. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Государственной службы статистики Украины (Госстат).

"Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился до 3,3%", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, номинальный ВВП составил 3,36 трлн гривен ($131 млрд), при этом ВВП на душу населения составил 84,1 тыс. гривен (около $3 тыс.).