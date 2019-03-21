Заморозку цен на топливо продлили до июля. Кабмин создаст новые меры стабилизации рынка

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство по итогам совещания в четверг решило сохранить действие соглашения, регулирующего цены на топливо в опте и рознице, заключенного с нефтяниками до 31 марта, еще на три месяца. На смену соглашению должен прийти новый механизм, гарантирующий снабжение внутреннего рынка бензином и дизелем, в виде лицензирования экспорта. С компаниями новые меры еще предстоит обсудить, но их потери от текущей конъюнктуры на рынке власти обещали уменьшить. Без альтернативы За девять дней до окончания действующего соглашения, которое было заключено между правительством и 10 нефтяными компаниями в ноябре 2018 года, власти, наконец, нашли способ, как регулировать рынок топлива после 31 марта. Как сообщил журналистам по итогам совещания в Белом доме вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, было решено продлить действие договоренностей с нефтяниками еще на три месяца. За это время планируется подготовить законопроект, который будет устанавливать обязательства по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок для экспортеров.

"Принято решение двигаться в этом направлении, подготовить соответствующий закон, который будет регулировать и устанавливать лицензирование экспорта", - сказал Козак. По его словам, механизм будет мягким, "не ограничивающим объемы экспорта". С нефтяниками, говорит Козак, идея лицензирования обсуждалась еще осенью и "все компании эту меру поддерживают". Однако для того, чтобы "выровнять их участие в снабжении внутреннего рынка" через лицензирование, потребуется время, уточнил вице-премьер. Хотя проще всего сделать это по историческому принципу, исходя, например, из уровней в 2018 году, рассуждал он. В дальнейшем, полагает Козак, "эти квазилицензии должны заменить соглашения с точки зрения объемов поставки нефтепродуктов", заключил он. Отсрочка на три месяца нужна еще и для того, чтобы согласовать новые правила с соседями по таможенному союзу. "Что касается лицензирования регулирования экспорта, то это решение мы не можем принять самостоятельно. Это нужно принимать в рамках ЕАЭС. Это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС", - пояснил Козак. Смягчение ограничений Не все параметры текущего соглашения будут сохранены до конца июня, добавил Козак. Так, правительство готово уменьшить требование по обязательному увеличению поставок топлива на внутренний рынок на 3% к уровню 2017 года. Откладывается на неопределенный срок и утверждение новых, повышенных нормативов по продаже топлива через биржевые торги.

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