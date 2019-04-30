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Минпромторг внесет в кабмин Стратегию развития торговли в первом полугодии 2019 года

Новая стратегия будет посвящена созданию комфортной потребительской среды

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минпромторг внесет новую Стратегию торговли в РФ до 2025 года в правительство в первом полугодии 2019 года. Об этом говорится в проекте доклада о конкуренции в РФ в 2018 году, подготовленном ФАС.

"В настоящее время Минпромторгом России разработана новая Стратегия развития торговли в РФ до 2025 года, которую предполагается утвердить распоряжением правительства Российской Федерации. Проект указанной стратегии планируется внести в правительство Российской Федерации в первом полугодии 2019 года", - говорится в документе.

Новая стратегия будет посвящена созданию комфортной потребительской среды. "Мы продолжим и усилим направление на дерегулирование и развитие всех форматов торговли - от малых до торговых сетей", - отмечает ведомство.

В стратегии будут содержаться конкретные рекомендации, в основном адресованные органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, чтобы развивались все торговые форматы и, соответственно, конкурентная среда.

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