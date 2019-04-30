Reuters: поставки чистой нефти из России в Словакию будут восстановлены с середины мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Чистая нефть из России начнет поступать в Словакию по нефтепроводу "Дружба" с середины мая. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщило во вторник расположенное в Братиславе нефтеперерабатывающее предприятие Slovnaft, которое принадлежит венгерской компании MOL.

Компания Slovnaft сообщила, что она и MOL достигли во вторник соглашения с Министерством энергетики России и представителями компаний, осуществляющих транзит, о мерах, направленных на восстановление с середины мая качества российской нефти, поставляемой по трубопроводу "Дружба", до надлежащих стандартов.

Со своей стороны Минэнерго РФ сообщило, что транзит чистой российской нефти по территории Венгрии и Словакии должен восстановиться в ближайшее время, срок поставки качественного российского сырья на Мозырский НПЗ в Белоруссии - 3-4 мая.