ФАС настаивает на формировании Минздравом требований к лицензиям на медуслуги

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на установлении Минздравом единой системы лицензионных требований на выполнение медицинских услуг, составляющих медицинскую деятельность. Об этом говорится в проекте доклада ФАС о состоянии конкуренции в РФ за 2018 год.

"Минздраву России не удалось опровергнуть выводы ФАС России о том, что приказ от 11 марта 2013 года № 121-н "Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) <...>", содержит лишь перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, но не содержит абсолютно никаких требований, которыми должны руководствоваться соискатели лицензий, лицензиаты, органы лицензирования и надзора, - говорится в докладе. - В настоящее время Минздрав России обязан установить требования к организации и выполнению работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в целях лицензирования по каждой работе (услуге), включенной в перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный постановлением правительства РФ от 16 апреля 2012 № 291".

В ФАС уверены, что отсутствие единых требований по лицензированию создает серьезные проблемы как для участников рынка, так и для уполномоченных органов государственной власти. Нарушение Минздравом закона о защите конкуренции привело к тому, что органы лицензирования, надзора и суды по-разному применяют лицензионное законодательство в медицинской сфере.

"Такая практика фактически устанавливает барьеры доступа на рынок медицинских услуг и создает различные надзорные условия работы медицинских организаций по всей стране", - говорится в докладе.