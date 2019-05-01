Reuters: суд в Нью-Йорке одобрил соглашение между Илоном Маском и регулятором США

ТАСС, 1 мая. Суд в Нью-Йорке одобрил соглашение, заключенное между американским предпринимателем Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласно которому миллиардер обязался не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы возглавляемой им компании Tesla. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, судья Элисон Нэйтан одобрила договоренность, в рамках которой Маск согласился не публиковать без предварительного одобрения юристами Tesla информацию о финансовом состоянии компании, планируемых сделках, планах выпуска продукции, операциях с ценными бумагами.

Претензии регулирующего органа к Маску касались сделанного предпринимателем в августе 2018 года в Twitter заявления о наличии у него достаточных средств для выкупа акций Tesla. Позднее бизнесмен отказался от планов выкупа ценных бумаг. В комиссии сочли, что Маск своим заявлением ввел акционеров в заблуждение, и подали на него в суд, требуя отстранить от руководства компанией.

Маск впоследствии пообещал не публиковать важные данные без согласования, а также обязался выплатить $20 млн и уйти с поста председателя совета директоров при сохранении поста гендиректора Tesla.

Однако в феврале представители регулирующего органа посчитали, что соглашение было нарушено Маском после того, как он без согласования написал в Twitter что в 2019 году его компания произведет около 500 тыс. автомобилей. Сам Маск при этом утверждал, что разрешение ему не требовалось, поскольку данная информация не является новой. Суд в Нью-Йорке в итоге предложил сторонам самостоятельно достичь договоренности относительно уточнения правил, которым Маск должен следовать при публикации данных о Tesla.