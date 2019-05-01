Путин подписал закон о повышающем коэффициенте акцизов на импортный табак

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о применении повышающего коэффициента акциза для табачной продукции, ввозимой на территорию РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает для компаний, импортирующих в Россию сигареты, папиросы, сигариллы, биди и кретек, повышающий коэффициент для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории РФ. По этим подакцизным товарам за налоговые периоды, начинающиеся с 1 сентября каждого календарного года по 31 декабря того же года, суммы акциза будут исчисляться с учетом повышающего коэффициента. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

"Закон направлен на пресечение практики избегания налогов за счет резкого увеличения в последнем квартале календарного года объемов ввоза на территорию РФ подакцизной табачной продукции, большая часть которой будет реализована в следующем календарном году, то есть в период более высоких (проиндексированных) ставок акцизов", - говорится в пояснительной записке.

Действующая редакция Налогового кодекса РФ предоставляет импортерам табачных изделий преференции - на них не распространяется повышающий коэффициент. В результате иностранные компании пользуются этой возможностью, формируя избыточный товарный запас, что подтверждается данными таможенной статистики. Так, объем импорта табачной продукции в четвертом квартале 2016 года увеличился на 55% по отношению к четвертому кварталу 2015 года и на 250% к первому кварталу 2016 года, указывается в сопроводительных материалах.