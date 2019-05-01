СМИ: очередной раунд торговых переговоров Китая и США пройдет в Вашингтоне в мае

ПЕКИН, 1 мая. /ТАСС/. Очередной раунд торгово-экономических консультаций между Китаем и США состоится на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом в среду по итогам завершившегося в Пекине 10-го раунда переговоров сообщило агентство "Синьхуа" .

"С 30 апреля по 1 мая член Политбюро ЦК Компартии Китая, вице-премьер Госсовета КНР и глава китайской делегации на всеобъемлющем китайско-американском экономическом диалоге Лю Хэ и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, а также министр финансов США Стивен Мнучин провели в Пекине 10-й раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне", - указывает агентство. "Согласно ранее утвержденным планам, 11-й раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций состоится на следующей неделе в Вашингтоне", - говорится в сообщении. Другие подробности о ходе переговоров не приводятся.

Ранее в среду министр финансов США Стивен Мнучин назвал продуктивными итоги прошедших в Пекине переговоров. "Представитель Лайтхайзер и я только что закончили продуктивные встречи с вице-премьером [Госсовета] Китая Лю Хэ. Мы продолжим наши переговоры в Вашингтоне, округ Колумбия, на следующей неделе", - написал глава Минфина США. Как сообщалось ранее, 11-й раунд торговых переговоров начнется 8 мая.

Газета Financial Times сообщила во вторник, что президент США Дональд Трамп смягчил позицию страны на переговорах с КНР ради заключения торговой сделки. По данным издания, глава американской администрации исключил из повестки вопрос о предполагаемых случаях коммерческого кибершпионажа со стороны Пекина: суть обвинений заключалась в том, что китайские власти якобы осуществляли и финансировали кибератаки на американские компании.

Как указывало агентство Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут подписать торговое соглашение во время саммита в Японии.