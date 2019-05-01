Путин подписал закон о запрете рекламы новых потенциально опасных психоактивных веществ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу и распространение в СМИ и интернете информации о способах изготовления новых потенциально опасных психоактивных веществ, в том числе так называемых спайсов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в законы "О средствах массовой информации" и "О рекламе". Как сообщила ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, закон направлен на дополнение российского законодательства определением "новые потенциально опасные психотропные вещества". "Реклама новых потенциально опасных психотропных веществ или прекурсоров, которые могут оказывать негативное влияние на человека, запрещается, - сказала она. - Такие вещества будут внесены в соответствующий реестр, рекламодатели должны будут четко соблюдать законодательство и не распространять рекламу такого характера".

В этой связи в новой редакции излагается часть 3 статьи 4 закона о СМИ, в которой учитывается, что в средствах массовой информации, а также в интернете запрещается распространение сведений "о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, пропаганда каких-либо преимуществ использования новых потенциально опасных психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".