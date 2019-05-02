Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

ТАСС, 2 мая. Сделка немецкого концерна BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана по слиянию их нефтегазовых активов - Wintershall и DEA - закрыта 1 мая, говорится в сообщении компаний.

Слияние одобрили все регуляторы и акционеры, отметил председатель совета директоров и глава новой компании Марио Мерен, слова которого приводятся в сообщении.

Объединенная компания обладает активами в Европе, России, Латинской Америке и Африке. Совокупная добыча составляет 590 тыс. баррелей в сутки, совместные запасы углеводородов оцениваются в 2,4 млрд баррелей, что делает Wintershall Dea крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе.

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года. Предполагается, что на начальном этапе 67% акций объединенной компании будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne.

LetterOne купила германскую нефтегазовую компанию DEA в 2015 году, при этом среди претендентов был и концерн BASF. Сейчас у DEA 128 лицензий в восьми странах, а добыча в 2016 году достигла 50 млн баррелей н. э. В октябре 2017 года к этому активу добавилось норвежское подразделение E.ON.

Германская Wintershall на 100% принадлежит концерну BASF. Компания является партнером "Газпрома" по строительству "Северного потока - 2". У Wintershall также есть доли в совместных с "Газпромом" проектах в России: разработке первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения (у "Газпрома" и Wintershall по 50%) и Южно-Русского месторождения (Wintershall принадлежит 35%), а также участвует в освоение четвертого и пятого блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения (Wintershall владеет по 25% в проектах освоения участков).