Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа

ТБИЛИСИ, 2 мая. /ТАСС/. Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива. Соответствующие данные приводятся в приказе министра экономики и устойчивого развития Грузии "Об утверждении баланса природного газа за 2019 год", опубликованного в ночь на четверг на сайте Законодательного вестника Грузии.

В январе, феврале и марте текущего года Грузия у России газ не закупала. Республика не планирует покупать российское голубое топливо и в следующих месяцах. Что же касается остального импортируемого газа, то основная доля (порядка 97%) поступает из Азербайджана. В апреле текущего года Грузия закупила у Азербайджана порядка 177 млн куб. м газа.

В апреле экс-министр экономики Грузии Георгий Кобулия заявил, что Грузия договорилась с "Газпромом" о закупке газа в малом количестве, однако тогда он не уточнил, о каком объеме газа идет речь.

Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению. Уже с 2017 года РФ оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только деньгами.