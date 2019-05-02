Приватбанк направит на дивиденды государству 90% прибыли за 2018 год

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Крупнейший банк Украины Приватбанк, ранее принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому и национализированный в 2016 году, направит на выплату дивидендов 90% чистой прибыли за 2018 год в сумме 11,52 млрд гривен (около $427 млн). Об этом говорится в годовой отчетности банка. Средства получит министерство финансов как акционер банка.

Согласно подтвержденному аудиторской компанией Ernst & Young годовому отчету Приватбанка, его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,798 млрд грн ($474 млн). Чистые активы на начало 2019 года составляли 278 млрд грн ($10,3 млрд), обязательства - 246,5 млрд грн ($9,1 млрд), капитал - 31,5 млрд грн ($1,17 млрд).

Приватбанк был национализирован в конце 2016 года. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд).

В 2017 году банк сократил чистый убыток почти в 7,4 раза по сравнению с в 2016 годом до 23,99 млрд грн ($888 млн). В минувшем году финучреждение получило чистую прибыль.

Согласно стратегии развития Приватбанка, которую утвердило министерство финансов, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд грн ($311 млн) чистой прибыли и будет готов к приватизации.

При этом судьба банка пока не ясна в связи с тем, что 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску Коломойского. На следующий день суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

Национальный банк Украины (НБУ) оспаривает отмену национализации Приватбанка. В то же время, по заявлению руководства НБУ, если решение суда о незаконности национализации кредитной организации вступит в силу, то государство должно будет возместить вкладчикам Приватбанка около 130 млрд гривен ($4,8 млрд). Такие выплаты, как заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, станут "угрозой финансовой стабильности государства".