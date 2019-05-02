Авиакомпания SAS отменила еще 709 рейсов из-за забастовки пилотов

СТОКГОЛЬМ, 2 мая. /ТАСС/. Cкандинавская авиакомпания SAS дополнительно отменила в четверг 709 рейсов в связи с забастовкой, которую ее пилоты проводят, требуя повышения заработной платы. Это затронет еще 54 тыс. пассажиров, сообщается в пресс-релизе компании.

Длившиеся несколько недель переговоры по поводу урегулирования трудового спора между руководством SAS и ее пилотами ранее потерпели неудачу. В результате последние в пятницу объявили о начале забастовки, что привело к отмене многих рейсов. "Мы глубоко сожалеем, что продолжающаяся забастовка затронула наших клиентов и привела к задержкам и отмене рейсов", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно информации, предоставленной SAS, зарплата пилотов компании уже составляет в среднем 93 тыс. крон (чуть менее $9 тыс.) и является одной из самых высоких в Скандинавии. Профсоюз, однако, утверждает, что эта статистика не соответствуют реальности. Делегаты профсоюзов Норвегии, Дании и Швеция в среду встретились с работодателем в Осло для переговоров, которые продолжались всю ночь, но ситуация по-прежнему находится в тупике и стороны не достигли согласия.

По данным компании, отмена 3 тыс. 306 рейсов с начала забастовки затронула более 326 тыс. пассажиров. По расчетам экспертов, ежедневно акция пилотов обходится SAS в 50-70 млн крон ($5,26 - $7,37 млн).

Крупнейшим пакетом акций SAS до недавнего времени владели правительства трех скандинавских стран. Швеции принадлежало 21%, по 14% - Дании и Норвегии. Однако Норвегия и Швеция в 2016 году уже сокращали свои доли в SAS, выставив на продажу 5,8% акций. В последние годы SAS все больше теснят лоукостеры, из-за конкуренции с которыми ей приходится существенно сокращать издержки.