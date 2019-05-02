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Более 74 тыс. человек в РФ и странах Балтии получат выплаты как инвалиды и участники войны

Сумма ежегодной выплаты составит 10 тыс. рублей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 74 тыс. россиян, проживающих в настоящее время в России и странах Балтии, получат в 2019 году дополнительные выплаты, установленные указом президента РФ от 24 апреля 2019 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте правительства РФ.

Указ предполагает производить ежегодную денежную выплату российским гражданам, постоянно проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии, которые являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, в размере 10 тыс. рублей.

Согласно постановлению правительства, принятому во исполнение указа, выплата российским гражданам, постоянно проживающим в России, будет осуществляться Пенсионным фондом России и соответствующими федеральными органами исполнительной власти, органами судебной власти и Судебным департаментом при Верховном суде, Верховным судом, Генеральной прокуратурой.

Российские граждане, постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, будут получать выплату через отделы обеспечения при посольствах Российской Федерации в этих странах в иностранной валюте.

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