Новак: Россия к концу апреля достигла целевого уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Добыча нефти в России в последний день апреля находились на 229 тыс. баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года, принятом за базовый в соглашении ОПЕК+, без учета проектов в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Об этом, как говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго РФ, заявил глава ведомства Александр Новак.

Россия и ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти. Какой будет сделка в новых реалиях

С учетом проектов СРП российская добыча в последний день апреля снизилась на 223 тыс. баррелей в сутки, отметил он. При этом в среднем по апрелю добыча снизилась к октябрю на 213 тыс. баррелей в сутки без учета СРП и на 197 тыс. баррелей с учетом этих проектов.

"В мае 2019 года Россия сохранит добычу нефти на оговоренном уровне", - заверил министр. Квота России в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи составляет 228 тыс. баррелей в сутки.

Новак также добавил, что относительно декабря 2018 года российская добыча нефти снижена на 280 тыс. баррелей в сутки без учета СРП и на 247 тыс. баррелей в сутки с учетом СРП.

В рамах соглашения Россия - единственный участник, который может снижать добычу постепенно, как это было в 2017 году. Из-за технологических и климатических условий российские скважины невозможно остановить одномоментно. Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".