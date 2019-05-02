Лукашенко считает, что Литва политизирует тему строительства БелАЭС

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает тему строительства БелАЭС в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса, очень политизированной. Об этом он сказал в четверг на встрече с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского парламента Роландасом Паксасом.

"Есть местные проблемы. К примеру, строительство атомной станции - тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована", - сказал Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент отметил, что Белоруссия хочет иметь мирные и дружные отношения с Литвой. "Поскольку мы соседи, а их не выбирают, они от Господа, нам придется жить, как соседям, хотим мы этого или нет, - сказал Лукашенко. - Чтобы жить мирно и дружно (мы иного пути в Беларуси не видим, вы это хорошо знаете и понимаете), надо общаться и разговаривать на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в регионе, сейчас, вы знаете, в Европе штормит, и очень сильно, дай Бог, чтобы этот шторм успокоился".

По словам Лукашенко, основой двустороннего сотрудничества между странами всегда являются торгово-экономические отношения. "Несмотря на политические разногласия, их уровень очень высокий. Мы всегда с большим удовольствием поставляли миллионы тонн товаров через Литву, нам комфортно было работать в ваших портах, - сказал Лукашенко. - Очень много наших людей с туристическими целями посещает Литву, и мы никогда не препятствовали тому, чтобы литовцы к нам приезжали".

Евродепутат Роландас Паксас прибыл с визитом в Минск по своей инициативе. На встречах в Минске планирует обсудить предложения по стабилизации военно-политической обстановки в регионе Балтийского моря и вопрос строительства БелАЭС.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Второй - в 2020 году. Литва является самым активным критиком строящейся БелАЭС. Вильнюс инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС.