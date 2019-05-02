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В ЕС заявили, что продолжат сотрудничество с США в сфере энергобезопасности Украины

Еврокомиссар Мигель Ариас Каньете отметил, что необходимо обеспечить конкурентоспособный прозрачный газовый рынок в стране

БРЮССЕЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Евросоюз будет продолжать сотрудничество с США по вопросам энергетической безопасности на Украине. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам энергетики и климатических изменений Мигель Ариас Каньете на пресс-конференции по итогам встречи с министром энергетики США Риком Перри.

"ЕС продолжит работать с США по вопросам энергетической безопасности стран, не входящих в ЕС. И здесь я хочу особенно упомянуть Украину. У нас идет продуктивный диалог о необходимости для Украины завершить реализацию энергетических секторальных реформ. И особенно тесно мы работаем с международными партнерами по разделению функций "Нафтогаза", чтобы обеспечить полностью конкурентоспособный прозрачный газовый рынок на Украине", - сказал он. - Мы должны обратить повышенное внимание на ситуацию с обеспечением энергетической безопасности на Украине".

Министр энергетики США Рик Перри приехал в Брюссель для участия в бизнес-форуме по энергетике, который проходит в четверг в европейской столице.

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