В Минске усомнились в возможности отмены роуминга с Москвой до конца года

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Отмена роуминга между Белоруссией и Россией в рамках Союзного государства вряд ли возможна до конца 2019 года. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган.

"Не готов ответить, что это будет в этом году, потому что хотел бы обратить внимание на то, что Европейский союз шел к этому более семи лет", - отметил белорусский министр. По словам Шульгана, "первый вариант [по отмене роуминга] уже направлен в правительство [Белоруссии]". "На этом мы не остановились и вместе с российскими коллегами проработали еще один вариант, мы направим этот вариант российской стороне, чтобы они его проанализировали и высказали свою позицию", - сказал министр.

"Мы говорим о том, что это [отмену роуминга] надо сделать плавно, с определенными периодами", - пояснил Шульган. Он уточнил, что "наше первое предложение сводилось к упорядочению цены и прозрачности для пользователя для его понимания в том плане, за что он платит". При этом глава белорусского министерства отметил, что "отмена роуминга может восприниматься по-разному".

"Предлагалось якобы установить ноль [рублей] за входящие. Прокомментирую так: белорусов, находящихся в роуминге, в среднем 1 млн, а россиян, которые приезжают к нам, 5 млн. Вот этот ноль [рублей] 5 млн ложится на оплату 10 млн белорусских абонентов. И наш 1 млн в России точно также распределяется на порядка 80 млн абонентов той стороны", - заявил Шульган.

"Механизм есть, он даже предложен в нашем варианте до нуля [рублей за входящие], который мы сейчас готовимся направить российской стороне", - добавил министр. Он убежден, что в работу по отмене роуминга включены "и операторы, и государственные регуляторы". "Это должна быть скоординированная работа, которая позволит с наименьшими потерями добиться необходимого результата", - заявил глава Минсвязи Белоруссии.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев 24 апреля высказал предположение, что полная отмена роуминга между Белоруссией и Россией возможна уже в конце 2019 года. Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года. Это произойдет в том случае, если тарифы по пропуску трафика на сети операторов Белоруссии будут снижены до российского уровня. Стороны планировали договориться выровнять ставку уже в феврале 2019 года, а после этого, в мае 2020 года, внести изменения в соглашение между российскими и белорусскими операторами связи, которое будет предусматривать снижение тарифов для конечных пользователей.