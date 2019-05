Афипский НПЗ перешел во владение группы "Сафмар" Гуцериева

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Афипский НПЗ, ранее находившийся под управлением ГК New Stream, перешел в 100%-ное владение ГК "Сафмар" Михаила Гуцериева, следует из базы данных "Спарк".

Как следует из записи изменений, новым владельцем завода стало ООО "Ойл Технолоджис", которая принадлежит кипрской "Камбелор Холдинг Лимитед", входящей в Сафмар. При этом "Ойл Технолоджис" заложил свою 100%-ную долю в заводе Сбербанку.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на источники, что "Сафмар" купила контрольный пакет у заместителя председателя правления "Уралсиба" Евгения Когана в Афипском НПЗ примерно за $20 млн.

Владельцем Афипского НПЗ мощностью 6 млн т являлась "Нефтегазиндустрия", 66,72% в ней принадлежит "Аф-актив", остальное - двум кипрским структурам. По информации источников "Коммерсанта", "Аф-актив" перечислила полученные средства структурам Когана, при этом долг остался на балансе НПЗ. Издание напоминает, что в 2017 году 25% в "Аф-актив" приобрела New Stream Дмитрия Мазурова через АО "Управление развитием". Кроме того, New Stream получила управление заводом, но в прошлом году на фоне финансовых проблем передала его Сбербанку.

История сделки

Пакет был заложен Vitol в 2017 году, когда New Stream привлекла у трейдера 200 млн долларов предоплаты за поставки нефтепродуктов для вхождения в Афипский НПЗ. New Stream не выполнила контракт на поставки в полном объеме из-за недозагрузки НПЗ, и Vitol уже некоторое время имел право получить пакет на заводе, но воспользовался им только сейчас, отмечают источники "Коммерсанта". В итоге долю Vitol также получат структуры Гуцериева. В New Stream и Vitol это изданию не комментируют.

С 2019 года Афипский НПЗ получает обратный акциз на нефть в качестве субсидии, взамен завод должен провести модернизацию стоимостью более 100 млрд рублей, построив, в частности, установку гидрокрекинга. В группу "Сафмар" входит сопоставимый по мощности Орский НПЗ. Кроме того, Гуцериев владеет двумя нефтекомпаниями - "Русснефтью" и "Нефтисой", в связи с чем Афипский НПЗ, испытывавший проблемы с загрузкой, может быть обеспечен нефтью.