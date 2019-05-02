Россия и Узбекистан согласовали площадку для строительства АЭС

ТАШКЕНТ, 2 мая. /ТАСС/. Площадка для строительства первой в Узбекистане атомной электростанции (АЭС) по проекту Росатома согласована. Об этом заявил журналистам в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Удалось договориться о площадке [для строительства АЭС]", - сказал он.

По словам министра, в ближайшее время состоятся очередные консультации руководства Росатома с коллегами из Узбекистана. Межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном о строительстве АЭС в Навоийской области было подписано в сентябре 2018 года.

Проект предполагает строительство двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. В октябре 2018 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан президенты двух стран дали старт проекту. Первый энергоблок станции планируется запустить до конца 2028 года.