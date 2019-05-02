Трамп заявил, что Стивен Мур отказался претендовать на место в Совете управляющих ФРС

ТАСС, 2 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Стивен Мур решил не претендовать на место в Совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

"Стивен Мур, великий экономист и действительно хороший человек, решил выйти из процесса выдвижения в Совет управляющих ФРС", - написал глава Белого дома в четверг в Twitter. Президент США добавил, что попросил Мура о дальнейшем сотрудничестве для обеспечения экономического роста страны.

22 марта Трамп сообщил о планах выдвинуть кандидатуру Мура на это место.

ФРС реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Ее руководящим органом является Совет управляющих. Он осуществляет надзор за деятельностью денежной и банковской систем и формулирует основные правила финансовой политики.

В Совет управляющих входят семь членов. Их назначает президент США и утверждает Сенат на 14 лет без права продления полномочий.