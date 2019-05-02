Пилоты авиакомпании SAS завершили забастовку

СТОКГОЛЬМ, 3 мая. /ТАСС/. Скандинавская авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") и профсоюзы пилотов Норвегии, Дании и Швеции достигли соглашения о повышении заработной платы. Об этом объявлено на пресс-конференции в Стокгольме вечером в четверг.

Ранее длившиеся несколько недель переговоры об урегулировании трудового спора между руководством SAS и ее пилотами потерпели неудачу. В результате последние в пятницу объявили о начале забастовки, что привело к отмене многих рейсов.

"Я с облегчением могу сообщить, что теперь мы можем оставить этот конфликт позади", - сказал на пресс-конференции глава компании Рикард Густафсон. По его словам, полностью рейсы компании возобновятся в течение суток.

Согласно информации, предоставленной SAS, зарплата пилотов компании уже составляла в среднем 93 тыс. крон (чуть менее $9 тыс.) и была одной из самых высоких в Скандинавии. Профсоюз утверждал, что эта статистика не соответствуют реальности, и просил повышения оплаты труда на 13%. В результате новой договоренности зарплата повышена на 3,5 %.

По данным компании, отмена более 4 тыс. рейсов с начала забастовки затронула более 380 тыс. пассажиров. По расчетам экспертов, ежедневно акция пилотов обходилась SAS в 50-70 млн крон ($5,26 млн - $7,37 млн).

Крупнейшим пакетом акций SAS до недавнего времени владели правительства трех скандинавских стран. Швеции принадлежало 21%, по 14% - Дании и Норвегии. Норвегия и Швеция в 2016 году сократили свои доли в SAS, выставив на продажу 5,8% акций. В последние годы SAS все больше теснят лоукостеры, из-за конкуренции с которыми ей приходится существенно сокращать издержки.