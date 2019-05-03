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В кабмине сообщили, что руководство "Мираторга" не имеет отношения к семье Медведева

В пресс-службе правительства уточнили, что Виктор и Александр Линники не являются родственниками супруги премьер-министра

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Руководители агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктор и Александр Линники не находятся в родстве с супругой председателя правительства РФ Светланой Медведевой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кабмина.

"В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг", - сказали в пресс-службе. "[Руководители холдинга] Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой", - подчеркнули в кабмине.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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