В кабмине сообщили, что руководство "Мираторга" не имеет отношения к семье Медведева

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Руководители агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктор и Александр Линники не находятся в родстве с супругой председателя правительства РФ Светланой Медведевой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кабмина.

"В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг", - сказали в пресс-службе. "[Руководители холдинга] Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой", - подчеркнули в кабмине.