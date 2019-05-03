Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию

НУР-СУЛТАН, 3 мая. /ТАСС/. Казахстанский национальный оператор АО "КазТрансГаз" возобновил транспортировку туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании "КазТрансГаз".

В компании отметили, что "КазТрансГаз" смог возобновить транзит через свою систему газопроводов в рекордно короткие сроки. "Благодаря современным технологиям и модернизации магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр" режим транспортировки туркменского газа был сформирован (запущен) всего за несколько суток. Объем транспортировки туркменского газа в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр" составляет 15 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении оператора.

По данным компании, с начала возобновления транзита через территорию Казахстана уже транспортировано более 220 млн куб. м газа.

Транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращен в 2016 году. В начале 2019 года между Туркменистаном и Россией были достигнуты договоренности о возобновлении поставок газа в рамках действующего межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года. Это решение позволило восстановить взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере трем государствам.

"КазТрансГаз" является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Казахстана, которая представляет интересы государства на отечественном и зарубежном рынках. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям. "КазТрансГаз" также обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках.